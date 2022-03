Een slimme stekker (smart plug) kopen: alles dat je moet weten

Eénweg of tweeweg communicatie?

Een van de belangrijkste vragen die je jezelf moet stellen als je een slimme stekker wilt kopen, is of je op zoek gaat naar éénweg of tweeweg communicatie. Het verschil daarin zit hem in het feit dat je bij éénweg communicatie niet weet of jouw apparaat nou aan- of uitstaat. Bij éénweg communicatie wordt immers gebruikgemaakt van een radiosignaal dat de zender naar de ontvanger stuurt. De ontvanger stuurt echter geen signaal terug naar de zender, waardoor je niet weet of het apparaat wel of niet aanstaat. Deze éénweg communicatie kom je vaak tegen in de wat goedkopere prijsklasse, zoals de slimme stekkers van KlikAanKlikUit die met een afstandsbediening te bedienen zijn.

Aan de andere kant heb je dus varianten die onder de tweeweg communicatie vallen. Net als de slimme stekker met éénweg communicatie kun je ook die van afstand bedienen. Dat gebeurt dan via een app en daarbij heb je dan het voordeel dat je ook direct ziet wat de status van het apparaat is. Deze communicatie kom je tegen in de iets duurdere prijsklasse en dan kun je denken aan bijvoorbeeld een TP-Link, Philips Hue of een Fibaro.