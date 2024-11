Tapo H110 is een hub én IR-blaster met Matter-compatibiliteit

TP-Link heeft de Tapo H110 aangekondigd, een slimme hub met geïntegreerde infrarood (IR) functionaliteit en ondersteuning voor Matter. Je kunt dus niet alleen de producten van TP-Link via deze hub gebruiken, maar dankzij Matter heb je ook toegang tot producten van andere fabrikanten. Matter is tenslotte de smarthomestandaard die ‘alles-met-alles’ wil verbinden. Daarnaast is het ook een IR-blaster, oftewel een All-in-One Infrared Remote Control, zoals TP-Link het apparaat graag noemt. Zo kan je ook traditionele apparaten met IR-afstandsbediening, zoals tv’s, airconditioners en ventilatoren integreren in je ecosysteem en kun je alles bedienen met één remote, in dit geval je smartphone met de app.

De Tapo H110 fungeert als een centraal bedieningspunt voor verschillende Tapo-apparaten, waaronder de sensoren, slimme stekkers en lampen van het merk. Door de IR-functionaliteit kunnen gebruikers nu ook apparaten bedienen die niet rechtstreeks met het internet verbonden zijn en ze op deze manier ook ‘slim’ maken.

Belangrijkste kenmerken van de Tapo H110

Beheer al je infrarood apparaten vanaf één centrale plek.

Ondersteunt 21 apparaattypes en meer dan 8.000 merken. De compatibiliteitsdatabase wordt elke 3 maanden bijgewerkt om de nieuwste modellen te ondersteunen.

Handsfree spraakbediening via Siri, Alexa of Google Assistant

Bediening altijd en overal via de app

Stel aangepaste schema’s in

Geofencing: Gebruik GPS om je locatie te detecteren en apparaten te bedienen zodra je aankomt

Matter-gecertificeerd

Offline bediening: Zelfs als het externe netwerk is verbroken, kan de hub nog steeds apparaten bedienen binnen hetzelfde netwerk

Prijs en beschikbaarheid

De Tapo H110 zal naar verwachting binnenkort verkrijgbaar zijn. Een prijs is op dit moment nog niet bekend.

