Netatmo Slimme Buitencamera’s nu compatibel met HomeKit Secure Video

Gebruikers van de Netatmo Slimme Buitencamera’s kunnen vanaf nu video’s bekijken in de Apple Home-app en deze opslaan in iCloud. Eerder al was deze ondersteuning beschikbaar voor de Slimme Binnencamera’s van het merk. Fred Potter, oprichter van Netatmo vertelt:

“Gebruikers vinden de bescherming van de beveiligingsbeelden van hun huis enorm belangrijk. Ze willen dat hun video’s vertrouwelijk blijven en dat niemand er toegang toe heeft. Daarom ontworpen we camera’s met lokale opslag. Omdat we gebruikers meer opties wilden aanbieden, zonder op privacy in te boeten, hebben we besloten om Apple HomeKit Secure Video te ondersteunen. Hierdoor kunnen Netatmo gebruikers activiteiten die door de Slimme Buitencamera’s worden gedetecteerd, veilig opslaan in iCloud. Naast lokale opslag kunnen Netatmo gebruikers nu kiezen uit 3 back-up opslagopties voor de cloud: Apple HomeKit Secure Video, hun persoonlijke Dropbox-account of hun FTP-server.”

HomeKit Secure Video brengt ook automatiseringen

De update moet in de komende dagen uitrollen naar alle versies van de Slimme Buitencamera (met of zonder sirene). Gebruikers kunnen via de Apple Home-app live de videobeelden bekijken, evenals tien dagen aan recente activiteiten. HomeKit Secure Video brengt ook een nieuwe functie naar de Netatmo Slimme Buitencamera’s toe. Zo kun je nu automatiseringen creëren. Spot de camera beweging? Dan gaan de tuinlampen bijvoorbeeld aan. Voor HomeKit Secure Video hebben gebruikers minimaal een iCloud-abonnement van 200 GB nodig. Je kunt gratis één camera toevoegen. Beschik je over een abonnement van 2 TB, dan kun je maximaal vijf camera’s toevoegen. De camera’s hebben geen invloed op het iCloud-opslaglimiet.

Bij Netatmo hoef je nooit te betalen voor een abonnement. Alle functies zijn direct beschikbaar bij aanschaf van een product van deze Franse fabrikant. Lees ook onze review van de Netatmo Slimme Video Deurbel.