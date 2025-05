Veel mogelijkheden

De Astra is een stereoversterker, maar is ook als monoblok schakelbaar. Er is dan meer vermogen per kanaal beschikbaar en dat is zinvol om pieken in de muziek onvervormd weer te kunnen geven. Met twee Astra’s is bi-amping mogelijk en kunnen hoog en laag apart aangestuurd worden. Met de ingebouwde equalizer kunnen de overgangsfrequenties ingeregeld worden. Ook voor een configuratie met subwoofers. De equalizer kan ook ingezet worden als toonregeling. RAM® staat voor Records Active Matching en is beschikbaar voor de phono-input. Terwijl een grammofoonplaat speelt kunnen de phono-parameters aangepast worden. Er zijn, naast RIAA, ook equalizercurves beschikbaar voor platen die in het pre-RIAA-tijdperk zijn geperst. Met de Astra zijn online bronnen te streamen. De beschikbare connectieprotocollen zijn Tidal Connect, Spotify Connect, Airplay II, Bluetooth, Google Cast, Roon RaaT en UPnP & Audirvana. De gebruiksaanwijzing biedt een tabel die aangeeft welke streamingdiensten via welk protocol bereikbaar zijn. SAM® is een functie waarmee de gebruikte luidspreker is te kiezen. Fundamenteel voor een goed geluid is de match tussen een versterker en luidspreker. Met SAM zorgt de Astra voor een zo optimaal mogelijke aanpassing aan de luidspreker. Er is een database aan boord met een groot aantal luidsprekers waaruit gekozen kan worden. Online is de handleiding voor de afstandsbediening en voor de betekenis van de kleurcodes van de LED’s te vinden.