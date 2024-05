Audio-Technica kondigt limited edition aan van ATH-WBLTD hoofdtelefoon

De ATH-WBLTD bouwt verder op de ATH-WB2022 draadloze houten hoofdtelefoon die Audio-Technica uitbracht in 2022 voor zijn 60e verjaardag. Met de ATH-WBLTD gaat Audio-Technica in op de vraag naar analoge connectiviteit en brengt het bedraad luisteren in hoge definitie naar deze klassieker.

De ATH-WBLTD is speciaal afgestemd op analoge aansluitingen en in zijn nieuwe 45 mm HD-drivers zitten tientallen jaren onderzoek naar nauwkeurige geluidsreproductie. Het resultaat is een responsief en expressief klankbeeld, verder verbeterd door het diafragma met coating van diamantachtig koolstof (DLC). Hierdoor brengt de hoofdtelefoon de subtielste tonen naar boven, van de laagste tot de hoogste frequenties.

De oorschelpen van de ATH-WBLTD zijn gemaakt van drie lagen massief gevlamd esdoorn-, walnoot- en mahoniehout. Ze zijn met de hand gepolijst door de ervaren vaklui van Fujigen Inc., één van de grootste gitaarbouwers van Japan, en het hout is speciaal geselecteerd op de expressiviteit van de nerftekening en voor zijn akoestische en trillingsdempende eigenschappen. De gestikte ergonomische oorkussens en hoofdband zijn gemaakt van glad en duurzaam lamsleer, voor langdurig draagcomfort, terwijl de beugels zijn gemaakt van een aluminiumlegering en voor een ideale pasvorm onder een hoek zijn geplaatst.

Productkenmerken

Oorschelpen van met de hand afgewerkt esdoorn-, walnoot- en mahoniehout. De unieke fysieke eigenschappen van het hout worden gebruikt om een helder klankveld te creëren, met rijke tonaliteit over heel het frequentiebereik.

De nieuwe 45 mm drivers zijn gemaakt door Audio-Technica zelf en speciaal afgestemd voor analoge aansluitingen en voor een uitzonderlijk expressieve luisterervaring

Het DLC-gecoate diafragma levert lage tonen met een hoge resolutie en is uiterst helder in de hoge tonen. Het krachtige magnetische circuit met geïntegreerd juk van zuiver ijzer zorgt voor een krachtig geluid

De spreekspoelen zijn gemaakt van heel zuiver 7N-OFC (zuurstofvrij koper met een hoge zuiverheid van 99,999997 %), voor een indrukwekkende vermogensoverdracht en nauwkeurige transmissie van het audiosignaal

Ergonomische oorkussens en hoofdband van lamsleer, met lichte aluminium beugels, voor een comfortabele pasvorm

Inklapbaar ontwerp voor meer draaggemak

Meegeleverd

Twee afneembare kabels van 1,2 m met A2DC (Audio Designed Detachable Coaxial)-connectoren aan de behuizing: één dubbelzijdige gebalanceerde kabel met 5-polige 4,4 mm stekkers, een tweede met een 3,5 mm stereo ministekker

6,3 mm adapter voor aansluiting op talrijke verschillende audioapparaten

De Audio-Technica ATH-WBLTD is verkrijgbaar vanaf 9 mei 2024, tegen een adviesprijs van 1799,00 euro.