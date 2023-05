Vier jaar geleden schreef collega Martijn Chel een review over de iRobot Roomba i7+, volgens iRobot de voorganger van de iRobot Roomba Combo i8+. Deze nieuwe versie vinden we terug in het middensegment voor 799 euro. De robotstofzuiger is niet zo high-end als de vorig jaar door Wesley geteste iRobot Roomba J7+, maar moet toch over meer dan voldoende geavanceerde functies beschikken om zelfstandig te kunnen navigeren en schoonmaken in huis. Dankzij Imprint Smart Maps brengt deze robotstofzuiger het huis helemaal in kaart. Je kunt de robotstofzuiger het hele huis laten schoonmaken, maar ook per kamer. Handig als je net iets hebt laten vallen in de keuken. Commando’s geven kan via de app, maar ook via je favoriete stemassistent. Kunstmatige intelligentie van iRobot OS zorgt ervoor dat dit model bepaalde objecten kan herkennen en zo effectief mogelijk de route zal vinden.

Je kunt stofzuigen, maar met de extra Combo-opvangbak ook stofzuigen én dweilen tegelijk. Voor het dweilen kun je ook No Mop Zones instellen, zodat er niet gedweild wordt over het vloerkleed. Dit model rijdt zelf terug naar de Clean Base Automatic Dirt Disposal om zichzelf te legen en om op te laden. De AllergenLock zak in deze thuisbasis gaat 60 dagen mee. Dit model is ook zonder Clean Base Automatic Dirt Disposal te koop voor 599 euro.