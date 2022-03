Review: Eufy RoboVac G30 Verge robotstofzuiger

Gebruik

De allerbelangrijkste vraag bij het testen van een stofzuiger is natuurlijk of hij goed schoonmaakt. Die vraag kunnen we gelukkig volmondig met ja beantwoorden. De RoboVac G30 Verge doet zijn basistaak erg goed. De zuigkracht gaat omhoog op deurmatten en tapijten waardoor ook deze goed schoongemaakt worden. Daarnaast komt de stofzuiger in vrijwel alle hoeken, goed langs alle plinten en onder alle banken, stoelen en tafels. De borstels vangen veel vuil op, maar dat zorgt er wel voor dat je om de een of twee schoonmaakbeurten de borstels zelf even schoon moet maken. Dat is zo gedaan, maar moet wel gedaan worden. De stofbak is niet heel groot, en afhankelijk van de viezigheid in en de grootte van de ruimte moet je deze na drie of vier schoonmaakbeurten legen.

De kaartweergave is handig om te zien of de RoboVac G30 Verge overal geweest is en als de stofzuiger nog bezig is geeft dit een goede weergave van wat er nog gedaan moet worden. Als de RoboVac G30 Verge actief is wordt de positie van het apparaat vrij goed weergegeven op de kaart, maar eenmaal terug bij de lader wordt de positie van de stofzuiger niet juist weergegeven. Waarom dit gebeurt is niet duidelijk. Auto return cleaning werkt prima. De stofzuiger gaat zelf terug naar de lader zodra het nodig is en hervat de werkzaamheden zodra de accu weer vol is. Ook positief is de geluidsproductie van de RoboVac G30 Verge. In vergelijking met andere robotstofzuigers die we getest hebben is dit model een relatief stille variant en dat is vooral fijn wanneer je tv kijkt of in bed ligt. Tot slot is het gebruiken van je eigen stem als stem van de robot erg grappig.