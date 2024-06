Streamingtips #26 – That 90’s Show, Blind Gekocht en Mean Girls

The 80’s: The Decade That Made Us (Disney+)

De kans is aanwezig dat als je dit leest, je ofwel in de 80’s bent geboren of er in ieder geval al bij was. De docureeks The 80’s: The Decade That Made Us duikt in alle foute en minder foute modetrends, muziek en meer uit de jaren ‘80. Meer dan 40 iconen uit die tijd worden geïnterviewd en zelfs de eerste mobiele telefoons komen voorbij. Mocht je liever alles weten over de jaren 00’s, dan is daar ook een volledig eerste seizoen van te zien op Disney+.