Review: Dyson 360 Heurist is traag en duur, maar wel heel secuur

Te hoog voor sommige meubels

Met afmetingen van 120 bij 230 bij 240 millimeter komen we meteen aan bij een nadeel van de Dyson 360 Heurist. Hij past namelijk niet onder alle meubels in huis. Dat betekent dat de robotstofzuiger plekken overslaat waar lagere modellen wel bij kunnen (zoals bijvoorbeeld de Eufy RoboVac 35C, die qua prijs niet in de buurt komt van de Dyson). De 360 Heurist is wel smaller dan de gemiddelde concurrent en dat kan voordeel bieden. Soms heb je van die smalle plekken in huis waar robotstofzuigers vanwege de diameter niet bij komen. De Heurist kan dat (mogelijk) wel.

Een ander voordeel van het ontwerp van de Dyson 360 Heurist is dat de roterende borstel onderop nu net zo breed is als de stofzuiger. Dat houdt in dat het stof aan de zijkanten netjes meegenomen wordt, zonder dat daar extra zijborsteltjes voor nodig zijn. Dat zijn die borstels die vuil aan de zijkant voor de robotstofzuiger vegen. Echter, in de praktijk komt het er vaak op neer dat dit vuil achterblijft op de grond, omdat de borstels het vuil alleen maar verplaatsen. Mocht de stofzuiger dan niet slim genoeg zijn en ‘denken’ klaar te zijn met zijn taken, dan blijft er dus nog steeds troep achter. Dat gebeurt niet tot nauwelijks met de Dyson 360 Heurist en dat is een flinke geruststelling.

Onderop zitten stevige rupsbanden, die vergezeld worden door een enkel wieltje dat de richting bepaalt. Daardoor is de Dyson 360 Heurist in staat over allerlei soorten vloeren en vloerkleden te rijden, zonder problemen. Het is bovendien zo dat de robotstofzuiger geen duidelijke afdrukken achterlaat op een hoogpolig tapijt. Je ziet wel dat die er overheen reed, maar duidelijke strepen – zoals je wel eens bij goedkopere modellen tegenkomt – blijven niet achter. Bovenop zit overigens een led-lampje dat nodig is voor wanneer de stofzuiger in donkere omgevingen stofzuigt. De 360 graden-camera boven ziet daardoor altijd waar die naartoe kan en wat voor obstakels er zijn.