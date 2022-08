De plussen en minnen van een robotstofzuiger

Plus: Soms moppen ze ook meteen

Er zijn robotstofzuigers die niet alleen kunnen stofzuigen, maar ook kunnen moppen. Heel handig, want dan je vloer niet alleen stofvrij, maar ook schoon en fris. Zeker als je husidieren hebt die binnenlopen met modderpootjes, of je nogal fanatiek met ingrediënten gooit in de keuken, dan is dat moppen erg fijn. Of als je bijvoorbeeld een babytje hebt dat graag over de grond kruipt: de vloer is toch net even schoner als je robotstofzuiger hem heeft gedweild.