ATAG: Nederlandse keukenapparatuur van premium kwaliteit (ADV)

Culinair, Innovatief, Premium en Nederlands

Naast het Oer-Nederlandse imago heeft ATAG nog drie merkwaarden; culinair, innovatief en premium. Dit zien we terug over de gehele breedte van het assortiment. Zo staat alles in het teken van innovatie, zowel in de manier waarop we eten in de keuken bereiden – waar Celsius°Cooking™ een goed voorbeeld van is – als de manier waarop apparatuur meehelpt aan een groenere toekomst, met de Premium Green-lijn als perfect voorbeeld. ATAG streeft ernaar om in iedereen die chefkok naar boven te halen, met innovatieve kookoplossingen waardoor je in veel meer in staat blijkt te zijn dan je dacht. Middels premium kookapparatuur wil ATAG je dagelijkse routine veranderen in een bijzonder kookmoment.

Het onderdeel Premium zien we in diverse onderdelen van het bedrijf terug. Zo ontwikkelt het bedrijf inbouwkeukenapparatuur die in Nederland ontwikkeld is. Alle producten worden geboren in een R&D-centrum dat zich in Nederland bevindt. Daarnaast worden de producten vervaardigd van hoogwaardige materialen, uitgebreid getest en staat er een Nederlands service- en montageteam klaar.

Drie van de culinaire innovaties waarmee ATAG laat zien de meest toegankelijke, Nederlandse leverancier van premium keukenapparatuur te zijn, zijn; Elevate™, Celsius°Cooking™ kookplaten en Premium Green vaatwassers.