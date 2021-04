Functionaliteiten en mogelijkheden

De Clean Base brengt meer dan alleen gemak met zich mee. In de basis zit namelijk een speciale vuilzak, genaamd AllergenLock-zak, die 99 procent van alle pollen en schimmels opvangt dankzij vier lagen materiaal dat allergenen tegenhoudt. Dat is voor iRobot, de fabrikant, natuurlijk een prima extra inkomstenbron. Wanneer je de stofzuiger in huis haalt, dan krijg je in elk geval twee zakjes meegeleverd. Eén zakje gaat tot zestig dagen mee, dus in het meest gunstige geval ben je de eerste 120 dagen voorzien van genoeg ruimte.

In veel gevallen kun je een robotstofzuiger nog enigszins wegwerken. Naast of onder een kastje, bijvoorbeeld, omdat de oplaadstations weinig ruimte innemen. Dat is bij de Roomba i3+ niet het geval. Dat basisstation is behoorlijk groot en komt ongeveer tot je knie. Het gevaarte heeft dus best wat ruimte nodig, aangezien de robotstofzuiger z’n weg ernaartoe moet kunnen vinden. Het is dus ook van belang dat je in de breedte wat ruimte overhoudt. Dat wordt misschien een lastige puzzel in een iets kleiner huis; toch iets om in de overweging mee te nemen.

De Roomba i3+ beschikt over een High-Efficiency Filter dat 99 procent van alle pollen, schimmel, stofmijten en kat- of hondallergenen vasthoudt. Het 3-Stage Cleaning System bestaat uit Dual Multi-Surface Rubber Brushes (voor effectief schoonmaken), een speciaal ontworpen Edge-Sweeping Brush (voor de lastige hoeken) en een Power-Lifting Suction, die tien keer krachtiger moet zijn vergeleken met de Roomba 600-serie. Dankzij de Dirt Detect-technologie ‘weet’ de i3+ waar in huis zich stof verzamelt, waardoor daar extra aandacht naar uit kan gaan.

Aan het design is ook gedacht. Meestal hebben robotstofzuigers een omhulsel van kunststof, waar lekker veel vingerafdrukken en stof op kunnen rusten. Hoewel de Roomba i3+ niet compleet ontdaan is van kunststof, is er ook een laag stof toegevoegd die veel van die first world problems moet voorkomen. Wanneer er nu stof op de stofzuiger ligt, dan valt dat niet meteen op wanneer het licht er goed op valt. Vingerafdrukken zijn nog wel degelijk zichtbaar op het moment dat je de knoppen bovenop het apparaat gebruikt, in plaats van de app of stembediening.