Gaming handheld Asus ROG Ally X komt met verbeterde hardware

Vorig jaar verscheen de Asus ROG Ally. Asus wilde met deze handheld de concurrentie aangaan met de Steam Deck. Vandaag heeft Asus een verbeterde versie aangekondigd met de Asus ROG Ally X. Dit model komt met een verdubbelde batterijcapaciteit, twee keer zoveel opslag, 24 GB werkgeheugen en meer.

De Asus ROG Ally X is ontworpen voor on-the-go gaming via Windows 11 en maakt gebruik van dezelfde AMD Ryzen Z1 Extreme-processor als zijn voorganger, maar onderscheidt zich door opslag van 1 TB, 24 GB werkgeheugen, een verdubbelde batterijcapaciteit met een 80Wh-batterij en een nieuwe behuizing met verbeterde ergonomie, koeling en connectiviteit. In combinatie met Armoury Crate SE 1.5-software, inclusief een nieuwe gamebibliotheek om te customizen en geünificeerde systeemupdates, is de handheld volgens Asus in ieder opzicht beter dan het originele model.

Dankzij Windows 11 Home heb je met dit apparaat een game-pc op handheld-formaat. Dit model weegt 678 gram en komt, net als de voorganger, met een FHD-scherm van 7-inch met een resolutie van 1.920 bij 1.080 pixels in een 16:9-beeldverhouding met een refresh rate van 120Hz. Ook is er Hi-Res Audio-certificatie en ondersteunt de handheld Dolby Atmos.

Prijs en beschikbaarheid

De Asus ROG Ally X wordt deze zomer verwacht in de Benelux en heeft een adviesprijs van 899 euro.