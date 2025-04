Alles dat je moet weten over Home Connect van Siemens en Bosch

Dieper in de mogelijkheden

De basis van Home Connect is natuurlijk een app. De Home Connect-app is in de afgelopen jaren flinke geüpdatet maar de basis qua gebruik grotendeels hetzelfde gebleven. Zo krijg je nog altijd belangrijke notificaties op je smartphone over je koffiemachine, wasmachine, droger, vaatwasser en andere apparatuur. Deze meldingen zijn vanzelfsprekend geheel naar wens in te stellen.

Daarnaast heeft elk verbonden apparaat zijn eigen interface met instellingsmogelijkheden. Dit zijn er teveel om op te noemen, maar feit is dat je niet meer op het apparaat zelf hoeft te stoeien met knoppen en instellingen; alles is via de Home Connect-app aan te passen. En eenmaal ingesteld kun je aan de slag met een legio mogelijkheden om het gebruik van het apparaat op jouw behoeften af te stemmen.

Voor elk apparaat zijn de mogelijkheden weer anders, maar voor de Siemens EQ900 plus koffiemachine die we onlangs getest hebben kun je onder meer het apparaat aan- of uitzetten, op afstand koffiezetten, een playlist maken voor gasten, de status van het apparaat bekijken, de statistieken inzien en belangrijkste instellingen aanpassen. Op de homepage van de EQ900 plus zelf kun je direct het apparaat aan- of uitzetten, het kinderslot activeren of deactiveren, de kopjesverwarmer in- of uitschakelen, de automatische boonselectie activeren en het standaard te kiezen bonenreservoir selecteren. Ook kun je direct een favoriete drank selecteren en laten zetten. Bij het kopje ‘bediening’ kun je jouw eigen koffiecreatie instellen en laten zetten, een exotische koffie uit andere delen van de wereld kiezen en een reinigingsprogramma starten. Hier kun je ook schakelen tussen de makkelijke Comfort-modus en de geavanceerde BaristaMode. Daaronder zien we het kopje ‘playlist’ terug waarmee je een playlist met verschillende soorten koffie kunt aanmaken, bijvoorbeeld bij bezoek of een feestje. Het apparaat zet vervolgens alle gekozen kopjes koffie. Onder het kopje ‘statistieken’ krijg je inzicht in het aantal kopjes koffie dat reeds gezet is en wanneer het tijd is voor het vervangen van filters of uitvoeren van reinigingsprogramma’s.

Je kunt ook kiezen voor slimme ovens en combi-ovens die op afstand te bedienen en te ontgrendelen zijn. Daarnaast kun je recepten opvragen en de optimale instellingen automatisch naar de oven laten versturen. Ook diagnose op afstand is mogelijk, mocht je problemen ervaren. De vaatwasser biedt de mogelijkheid om meldingen te versturen bij het einde van een programma of wanneer de vaatwastabletten op zijn. Ook kun je zelf programma’s selecteren, de verlichting aanzetten en de deur op een kiertje zetten. Kies je voor een uitgestelde start en koppeling met Home Connect voor je vaatwasser, droger of wasmachine, dan kun je middels integratie met Homey of Home Assistant het apparaat laten starten zodra je een overschot aan zonne-energie hebt. Je kunt dit zelfs geheel uit handen laten nemen als je Home connect koppelt aan Smappee of HomeWizard. Daarnaast kun je voor deze apparaten het programma selecteren, op afstand starten en meldingen ontvangen. In de Home Connect-app kun je aan de hand van de vlekken ook het ideale wasprogramma selecteren.

En het fijne is dat je voor bijna alles extra hulp kunt vragen, mocht je het nodig hebben. Voor het instellen van de apparaten, voor recepten of ingrediënten en zelfs voor het onderhoud. Bij elk apparaat krijg je direct te zien wat ervoor nodig is om het betreffende apparaat zo eenvoudig mogelijk te gebruiken in jouw situatie. En bovendien leer je door recepten en het gebruik van ingrediënten ook nog nieuwe dingen kennen.

De algemene Home Connect-instellingen vind je via het account-icoontje rechts bovenin. Hiermee krijg je toegang tot alle gekoppelde apparaten, kun je de pushmeldingen naar eigen wens aanpassen, kun je gekoppelde mobiele apparaten inzien en kun je updates uitvoeren. En het homescherm van Home Connect is naar eigen wens aan te passen, zowel qua volgorde van apparaten als veelgebruikte functies om even snel een opdracht naar één van je apparaten te versturen.

Kort gezegd kun je met Home Connect;