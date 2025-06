De geschiedenis van Wharfedale gaat heel ver terug, om precies te zijn naar 1932. Ook met deze nieuwe Wharfedale Super Denton luidspreker gaan we terug in de tijd. Weliswaar niet naar de beginjaren, maar naar 1971. Toen introduceerde Wharfedale namelijk de Denton 3 speaker. De fabrikant legde een claim neer dat ze erin geslaagd was een driewegsysteem in een bijzonder compacte kast te bouwen. De weergavekwaliteit zou vele grotere systemen naar de kroon steken. Met de introductie van de nieuwe Super Denton hebben de ingenieurs eenzelfde doel voor ogen. Hoewel het uiterlijk gebaseerd is op het oorspronkelijke model is deze Super Denton uit de Heritage-serie technisch volledig up to date.

Na het openen van de forse omdoos, de speakers zitten met twee stuks verpakt, kom ik eerst een fraaie brochure tegen. Hierin staat, naast een stukje geschiedenis, duidelijk beschreven hoe u de Super Denton het best kunt plaatsen en hoe aan te sluiten. Verder de technische specificaties en fraaie foto’s van de opbouw van de verschillende drivers. Ook is er voorzien in een paartje witte handschoenen en rubber dopjes om de speakers netjes te kunnen plaatsen op een (bijpassende) stand of meubel. Eenmaal ontdaan van de beschermende hoezen staat er een fraai ogende luidspreker voor mijn neus met inderdaad een onvervalste retrouitstraling. Dit komt door de bijna vierkante kast, maar vooral door de voor de (afneembare) fronten gebruikte grove stof. Meer seventies-vibes dan dit ga je niet snel krijgen… Overigens staat vermeld in de brochure dat de beste prestaties geleverd worden met de fronten geplaatst. Mooi is dat de fronten min of meer verzonken zitten in de kast en niet uitsteken omdat de baffle wat dieper in de kast is geplaatst. Naast de bij mij geleverd zwarte uitvoering is de Super Denton ook leverbaar in walnoot en mahoniefineer. De afwerking is bijzonder goed, zeker wanneer je bedenkt dat de speakers voor circa 1.200 euro per paar over de toonbank gaan. Zoals gezegd is deze Super Denton een volledig driewegsysteem met twee kleine reflexpoortjes aan de achterzijde ter ondersteuning van de laagweergave. De drivers zijn een 25 mm Soft Dome tweeter, 50 mm Soft Dome middentoner en 165 mm geweven Kevlar woofer. Het rendement is 87 dB wat niet heel hoog is, maar in combinatie met een impedantie die niet onder 3,4 ohm zakt is de speaker redelijk gemakkelijk aan te sturen. Het frequentiebereik loopt van 52 Hz tot 20 kHz. De units zijn gespiegeld en de handleiding geeft aan de speakers met de tweeters aan de binnenzijde op te stellen.