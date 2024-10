Amazon introduceert Kindle Scribe en Kindle Paperwhite

Kindle Scribe – Een Kindle en digitaal notitieboek in één

De vernieuwde Kindle Scribe combineert alle voordelen van een e-reader met een notitieapparaat. Het display is uitgerust met een nieuw wit frame en een scherm met een glad, papierachtige textuur waardoor het eruit ziet én voelt alsof je schrijft op een vel papier. Daarbij maken de 300 ppi teksten scherp en duidelijk wanneer je schrijft of leest.

De pen is met precisie ontworpen om het juiste gewicht en balans te bieden, waardoor het voelt alsof je een echte pen vasthoudt. De zachte tip van de gum, geeft je daarna het gevoel alsof je het scherm na gebruik schoon moet vegen. Met Active Canvas schrijf je je gedachten direct in het boek als je geïnspireerd raakt. Je notitie wordt onderdeel van de pagina en de tekst vloeit er dynamisch omheen. Als je de lettergrootte aanpast, de lettertypestijl wijzigt of de lay-out van het boek verandert, blijft de notitie precies zichtbaar waar je die had staan.

Kindle Paperwhite: de snelste Kindle tot nu toe

De nieuwe Kindle Paperwhite is de snelste tot nu toe. Scrollen door je Kindle-bibliotheek of Store gaat nog sneller, een pagina omslaan gaat nu 25% sneller. Het scherm maakt gebruik van een oxide Thin-film transistor, waardoor het de hoogste contrastverhouding biedt van alle Kindle Paperwhites. Het grotere 7-inch scherm is een primeur voor Kindle Paperwhite, toch is het ook de dunste Kindle Paperwhite ooit. Daarnaast biedt de batterij een gebruiksduur tot drie maanden.

Kindle Paperwhite is waterdicht met 16 GB opslagruimte voor duizenden boeken, en wordt geleverd in de kleuren Framboosrood, Jadegroen en Zwart. De Kindle Paperwhite Signature Edition wordt geleverd met 32 GB opslagruimte, optioneel draadloos laden en automatisch aanpassende lamp. De Kindle Paperwhite Signature Edition wordt geleverd in Zwart Metallic, Framboosrood Metallic en Jadegroen Metallic.

Kindle, nu in Matcha

Met een gewicht van 158 gram is het nieuwe instapmodel Kindle klein genoeg om in je hand te passen of zelfs in je broekzak mee te nemen. Het heeft een Glare-free scherm van 300 ppi, met snellere pagina omslagen, een hogere contrastverhouding en een verlichting die 25% helderder is bij de maximale instelling, en is daarmee net zo helder als Kindle Paperwhite. Hij wordt geleverd in een leuke en frisse nieuwe Matcha-kleur, gaat weken mee op één laadbeurt en heeft 16 GB opslagruimte voor duizenden boeken.

Prijzen en beschikbaarheid