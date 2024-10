Amazon Prime Video gaat in 2025 reclames toevoegen

Ook bij Amazon Prime Video ontkom je er in 2025 niet meer aan. De streamingdienst gaat in 2025 ook reclames toevoegen tijdens het kijken van je favoriete film of serie. Prime Video heeft aan Broadcast Magazine laten weten dat series en films vanaf 2025 ‘beperkte advertenties’ bevatten in Nederland. Alhoewel Amazon laat weten dat er niet zoveel reclames als op tv of bij andere streamingdiensten getoond gaan worden is dit wederom een stap achteruit voor streamingdienstfans.

Vooral de toon wekt ergernis op, alsof het een gunst is dat kijkers straks advertenties te zien krijgen. Zo hoeven Prime-leden zelf geen actie te ondernemen en worden er geen wijzigingen aangebracht in de huidige prijs van het Prime-lidmaatschap. Dat klinkt allemaal leuk en aardig, maar tussen neus en lippen door blijkt dat er ook een advertentievrije optie wordt gelanceerd. Oftewel, je moet straks meer gaan betalen om geen reclames te zien.

Prijs advertentievrije optie nog niet bekend

Bij Prime Video kijk je populaire series als Fallout, Reacher, The Boys en onlangs het tweede seizoen van The Lord of the Rings: The Rings of Power. De streamingdienst kost op dit moment 4,99 euro per maand en is daarmee wel één van de goedkoopste streamingdiensten van ons land en biedt ook andere voordelen als gratis en snellere verzending op Amazon.nl en gratis games. De prijs zal in 2025 dus zo blijven mits je genoegen neemt met advertenties. Alle gebruikers zullen in 2025 namelijk naar dit abonnement met advertenties overgezet worden. Wat de advertentievrije optie straks gaat kosten is op dit moment nog niet bekend. Prime-leden zullen hierover op een later moment geïnformeerd gaan worden.