Hele speciale luidsprekerserie

De EPIKORE serie is eigenlijk een hele speciale luidsprekerserie en hierin is vrijwel alle technologie die DALI in de afgelopen vier decennia heeft ontwikkeld in een geoptimaliseerde vorm geïntegreerd. Denk hierbij in het bijzonder aan de SMC-technologie waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van magnetisch materiaal waarmee hysteresis verliezen en de gevolgen van eddy current worden verminderd. De verbeterde tweede generatie SMC-technologie is eerst geïmplementeerd in het nieuwe S-Magnet Motor Systeem van de DALI KORE. Deze maakt bovendien gebruik van een vederlichte en niet magnetische titanium voice coil en uiterst krachtige neodymium magneten. Dankzij deze SMC Gen-2 technologie worden geluidssignalen met minder vervorming en een hogere nauwkeurigheid weergegeven.

De lichte papier-houtvezel conussen voor de bas- en midrange drivers wordt ook al vele jaren door DALI in haar premium luidsprekermodellen toegepast. Het nieuwe en verbeterde Clarity Cone materiaal in de laag en midrange driver van de EPIKORE is gebaseerd op de papier-houtvezel conus uit, onder meer, de EPICON-lijn en levert samen met de nieuwe EVO-K hybride tweetermodule een nog snellere, en transparantere luisterbeleving in het voor het menselijk oor meest belangrijke frequentiegebied. Deze EVO-K midhoog unit is in de basis ook afkomstig uit de eerdere EPICON-luidsprekerlijn en is in een sterk verbeterde vorm in het KORE-topmodel toegepast. Deze EVO-K hybride unit is nu dus ook in de EPIKORE-modellen toegepast.