PS Plus Premium-leden kunnen deze maand PS5-games streamen

Sony gaat deze maand starten met de mogelijkheid om PlayStation 5 games te streamen via de cloud. De mogelijkheid is straks beschikbaar voor leden van een PlayStation Plus Premium-abonnement. Sony heeft de informatie bekendgemaakt in een blogpost op de eigen website. Een nadeel is er echter ook, want je kunt voorlopig alleen streamen op de PlayStation 5 zelf en niet naar een ander apparaat. Denk je net als bij Xbox Game Pass Ultimate lekker even te kunnen streamen naar je Chromebook, dan kom je van een koude kermis thuis. Daarvoor heeft Sony de PlayStation Portal in het leven geroepen, de nieuwe handheld voor streaming. Dat apparaat moet ook dit jaar nog verschijnen.

Je kunt straks games streamen uit de PlayStation Plus Game Catalog, net als bepaalde proefversies en je eigen gekochte games uit je PlayStation 5-bibliotheek, alhoewel in dat laatste geval niet alles beschikbaar is. Welke titels er allemaal beschikbaar zijn is nog niet helemaal bekend, maar het bedrijf spreekt over honderden titels. In de PlayStation Plus Game Catalog gaat het om onder andere Spider-Man: Miles Morales, Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima, Mortal Kombat 11 en Saints Row IV. Trials zijn beschikbaar voor Hogwarts Legacy, The Witcher 3: Wild Hunt en The Calisto Protocol. Games uit je eigen bibliotheek die straks beschikbaar zijn om te streamen zijn onder andere Resident Evil 4, Dead Island 2, Genshin Impact, Fall Guys en Fortnite. Voor de rest moeten we nog even afwachten welke games straks beschikbaar zijn om te streamen.

Streamen vanaf 23 oktober

Je hoeft met cloudstreaming dus geen games te downloaden, maar kunt ze rechtstreeks streamen naar je spelcomputer. Dit kan volgens Sony straks tot een 4K-resolutie met maximaal 60 fps en HDR. Ook 5.1- en 7.1-geluid moet straks beschikbaar zijn via streaming. Voor Europa moet cloudstreaming beschikbaar zijn voor PlayStation Plus Premium-abonnees vanaf 23 oktober.