Gisteren heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel van staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media. De wet gaat binnenkort al in. Per 1 januari 2024 worden streamingdiensten verplicht om in te zetten op Nederlandse audiovisuele producties. Volgens het bericht op de website van de Rijksoverheid zijn er in andere landen om ons heen, zoals België, Frankrijk en Duitsland, soortgelijke maatregelen genomen om private aanbieders te laten bijdragen aan nationale audiovisuele producties.

40 miljoen euro naar Nederlandse filmsector

De nieuwe wet geldt voor streamingdiensten met een jaaromzet van meer dan 10 miljoen euro in Nederland. De overheid spreekt onder andere over Netflix, Disney+ en Amazon Prime. Dit moet naar verwachting meer dan 40 miljoen euro aan investeringen opleveren voor Nederlandse producties. De helft van het bedrag moet naar Nederlandse films, series en documentaires gaan. Daarbij moet 60 procent van de producties gemaakt worden door een onafhankelijke producent. Sport is uitgesloten. Zo komt er volgens de overheid meer variatie in het aanbod en worden makers in de audiovisuele sector versterkt. Dit moet ten goede komen aan de gehele sector, van scenarioschrijvers tot regisseurs en van cameramensen tot production designers. Na drie jaar gaat er een evaluatie plaatsvinden hoe de investeringsverplichting in de praktijk werkt.

Wat vinden jullie? Is het een goede zaak dat streamingdiensten verplicht worden om Nederlandse content aan te bieden? Zitten jullie er überhaupt op te wachten? Of is dit weer een ideale aanleiding om de prijzen te verhogen?