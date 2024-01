Homey Pro (2023) na update ook geschikt als Thread border router

Met de Homey Pro (Early 2023) was het al mogelijk om apparaten via Matter te koppelen, via wifi of ethernet. Ook werd Thread al ondersteund, maar alleen als je een border router van een derde partij had, zoals een Google Nest Hub 2. Na de nieuwste update is dat niet meer nodig, want dan functioneert de smarthomehub zelf als Thread border router.

De update wordt gratis over-the-air uitgerold maar is vooralsnog alleen beschikbaar als bètafeature voor gebruikers die softwareversie 10.3 of hoger draaien. Na de update kan de Homey Pro (Early 2023) zelf smarthome-apparaten aansturen middels Thread en Matter. Een Thread border router verbindt Thread-apparaten met een ip-netwerk, zoals WiFi of ethernet. Op deze manier kun je al je Thread-apparaten met bijvoorbeeld je smartphone bedienen, en ze koppelen aan een smarthomehub zoals dus de Homey Pro.

