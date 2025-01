Review: Elac Debut 3.0 B5.3 en F5.3 luidsprekers – Uitstekend geslaagd

Luisteren F5.3

De eerder beluisterde track van Yello wint met de F5.3 aan body en kracht in het laag. Logisch gezien het kastvolume en de extra woofers. Gelukkig blijft het wel gecontroleerd en wordt het niet overdreven of zompig. Het stereobeeld is even diep maar in de breedte lijkt het wat dichter bij de luidsprekerkast te blijven dan met de B5.3 monitor. De stemweergave is daarentegen wat realistischer en met wat meer body. Na een aantal songs van diverse pluimage stap ik over van digitale naar analoge weergave. Recent bezocht ik een concert van Tangarine, een Drentse tweeling die prachtige close harmony muziek maakt. Na afloop kocht ik twee elpees waarvan er één covers bevat van overbekende songs. Too Much Heaven, origineel van de Bee Gees, is er zo één. De snaren van de akoestische gitaren zijn goed te volgen, en de weergave is evenwichtig. Wat knap is dat deze betaalbare speaker in staat is de stemmen van beide broers, die qua karakter heel dicht bij elkaar liggen, individueel laat horen. Hun versie van Wonderwall is prachtig met sprankelend gitaarspel. Hun stemmen klinken fris met een licht koel sausje. Mogelijk is de allesonthullende Devialet versterker hier ook debet aan. Van een heel recente opname over naar een 70’s verzamelaar van The Steve Miller Band. De F5.3 is in staat de verschillen in opnamekwaliteit te laten horen. Maar ook deze oude opname blijft aangenaam van klank en is prima beluisterbaar. Nog ouder is het uit 1974 stammende album Eldorado van E.L.O. De Elac Debut F5.3 geeft geen krimp. Er is verrassend veel detail in het midden en hoog te horen. De drums klinken droog en stevig en bekkens zijn goed te volgen. De violen en blazers staan netjes achter in het geluidsbeeld. De speaker profiteert duidelijk van het wat warmere analoge klankkarakter van mijn Rega P3 draaitafel ten opzichte van de (te) onthullende digitale weergave. Tot slot toch nog wat muziek met een Bluesound Vault2 als bron. Next To You van Bruno Mars en Lady Gaga klinkt een tikje fel maar wel met een mooie stemweergave. Birds Of A Feather van Billie Eilish is een duidelijk betere opname en dit laat de speaker ook horen. De laagweergave is stevig en strak. De bijzondere stem van Billie is goed gevangen en de achtgrondzangers en zangeressen zijn prima te onderscheiden iets verder achter in het geluidsbeeld. Het hoog is open en gedetailleerd en is keurig in balans met het stevige basfundament. I Believe van Douwe Bob is een swingende en pakkende song. De F5.3 gaat hier lekker in mee met een ritmische en onderhoudende weergave. De verschillende instrumenten zijn best goed van elkaar te onderscheiden. Zelfs de banjo die een beetje verstopt is in de mix.