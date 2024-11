Natuurlijk beloven fabrikanten van de slimme deurbel gouden bergen als het gaat om de accuduur van hun producten. In de meeste gevallen is wat de bedrijven stellen niet per se onwaar, maar de praktijk schetst vaak een ander beeld. Accuduur is namelijk afhankelijk van ontzettend veel factoren, waardoor iedereen let op gemiddeld gebruik. Over het algemeen zou je daarom kunnen stellen dat slimme deurbellen op accu’s ergens tussen de twee en twaalf maanden mee moeten gaan, voordat je ze opnieuw van stroom moet voorzien.

Dat is echt een enorme marge. Maar als je er rekening mee houdt dat je minimaal vijf tot zes keer per jaar de accu van je slimme deurbel moet opladen, dan kom je niet bedrogen uit. En anders kun je de slimme bel wellicht aansluiten op het stroomnetwerk, mits die over de juiste aansluitingen beschikt én je al deurbelbedrading hebt hangen (of kunt installeren). Dan hoef je nooit meer rekening te houden met energieniveaus en opladers en hoef je dus nooit een aanbeller te missen. Maar goed, als dat geen optie is, hoe verleng je de accuduur dan?