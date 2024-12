Robotstofzuiger schoonmaken: hier moet je op letten

Benodigdheden voor het schoonmaken

Om je robotstofzuiger grondig te reinigen, heb je een aantal benodigdheden bij de hand nodig. Raadpleeg allereerst de gebruikershandleiding van je specifieke model, aangezien de instructies per apparaat kunnen verschillen. Daarnaast zijn een stofzuiger, schroevendraaier, zachte borstel en een natte doek vaak handig. Met deze tools kun je de verschillende onderdelen van je robotstofzuiger effectief schoonmaken. In sommige gevallen leveren fabrikanten zelf ook accessoires mee om de robotstofzuiger schoon te maken, zoals een kammetje met mesje waarmee haren weggesneden kunnen worden van te borstels of andere draaiende onderdelen.