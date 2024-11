Beperkte compatibiliteit

Een van die rode vlaggen is dat een smarthomemerk geen of een beperkte ondersteuning aanbiedt voor grote platformen. Denk dan aan simpele consumentensystemen als Google Home of Apple Homekit, of anders aan de wat meer geavanceerde platformen als Home Assistant of Homey. Mocht de compatibiliteit van een merk tegenvallen, of je wordt je verplicht de app van de aanbieder te gebruiken, dan mag je daar vraagtekens bij plaatsen. Je moet immers ook aan de toekomst denken, en daar past bewegingsvrijheid en een brede scala aan opties bij.

Slecht beoordeelde apps

Over apps gesproken: check ook zeker hoe de apps beoordeeld worden in de Google Play Store, App Store of downloadwinkel die je zelf gebruikt. Je wil echt apps vermijden die slecht ontworpen zijn en bijna niet onderhouden worden. Sorteer de gebruikersrecensies binnen downloadwinkels op termen als ‘recent’ of ‘nuttig’ en kijkt wat daar uit komt rollen. Krijgt een app de laatste tijd, of over het algemeen, alleen maar negatieve recensies, dan is dat een teken aan de wand. Je kunt dan ook meteen checken of het smarthomemerk reageert op de kritiek.