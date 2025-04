Motorola start lancering Edge 60-serie met de Edge 60 Fusion

Dé verrassing van vorig jaar op het gebied van smartphones was voor mij persoonlijk de Motorola Edge 50 Ultra. Deze smartphone met een behuizing van echt hout beschikte over een fantastische prijs-kwaliteitsverhouding. Minder dan 1.000 euro voor maar liefst 1 TB aan opslaggeheugen, een fantastisch display, hoogwaardige camera’s, razendsnel opladen en snelle hardware. Het was echt het toptoestel uit de Edge 50-serie die ook voor de rest uit zeer capabele smartphones bestond. In dit nieuwe jaar gaat Motorola dan ook verder met de nieuwe Edge 60-serie waarvan de zojuist gelanceerde Motorola Edge 60 Fusion het eerste toestel is.

De Motorola Edge 60 Fusion beschikt over een groot oled-scherm van 6,67-inch (2.712 bij 1.220 pixels) met een verversingssnelheid van 120Hz. Aan boord vinden we de Mediatek 7300 met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Het toestel heeft een hoofdcamera van 50 megapixel (f/1.6), ultragroothoekcamera van dertien megapixel (120 graden, f/2.2) en een frontcamera van 32 megapixel (f/2.2). De smartphone heeft een grote batterij van 5.200 mAh en kan met 68W vlot weer opgeladen worden. Dubbele stereo speakers met Dolby Atmos, waterbestendigheid (IP68) en Android 15 maken het toestel compleet.

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Edge 60 Fusion is vanaf half april verkrijgbaar voor een adviesprijs van 329 euro. Je kunt kiezen uit de PANTONE-kleuren Slipstream (grijs), Amazonite (turquoise) en Zephyr (roze).