Nieuwe uitgave: Music Emotion februari 2025

KEF Q Concerto Meta – Forse upgrade voor de instapper

De Q Concentro Meta is niet de grootste speaker in de vernieuwde Q-familie van KEF. Toch is deze forse boekenplankspeaker met bescheiden prijskaartje de blikvanger van heel de familie.

Monitor Audio Gold 300 6G – Betrouwbare degelijkheid

Het ruime aanbod van Monitor Audio is verdeeld over verschillende luidsprekerfamilies die lopen van Bronze tot Platinum, en om de vijf a zes jaar altijd een flinke update krijgen. Na zoín ingrijpende vernieuwing van Platinum en Silver, is het tijd voor de Gold-familie om in het nieuw te worden gestoken. We testen de Gold 300 6G, een vloerstaander met interessante eigenschappen.

Luistersessie DALI EPIKORE 9 bij AVNUE in Eindhoven – Indrukwekkend

Enige tijd geleden stelt DALI de nieuwe EPIKORE luidsprekerserie aan het grote publiek voor. Hierbij vult de fabrikant de luidspreker range nu ook vanaf de eerder aangekondigde EPIKORE 11 naar de onderkant aan. Music Emotion is uitgenodigd de DALI EPIKORE 9 te komen beluisteren bij DALI-dealer AVNUE in Eindhoven. Hoe ik deze fraai gevormde highend ‘negen’ uit de EPIKORE topserie van DALI heb ervaren? Lees snel verder.

Atlas Cables Mavros Transpose Grun luidsprekerkabel – Volledig in dienst van de muziek

Het Schotse Atlas Cables heb ik de afgelopen jaren leren kennen als een no nonsense fabrikant. In 2023 mocht ik de fabriek bezoeken om met eigen ogen te aanschouwen hoe het fabricageproces verloopt en welke filosofie ze hanteren. Managing director Kevin Kelly en salesmanager Martin McCue gaven naast technische uitleg een zeer verhelderende demo. Het verhaal wat ik hierover geschreven heb is digitaal terug te vinden op FWD.NL. Na ruim een jaar met hun Ailsa luidsprekerkabel te hebben gespeeld in mijn referentie set kreeg ik de vraag of ik hun nieuwe Mavros Transpose Grun aan een nader onderzoek wilde onderwerpen.

Electrocompaniet ECI6DX MKII – Het muzikale mysterie uit Noorwegen

Een van de legendarische hifimerken die onder de oudgedienden onder ons al decennia een warm plekje in het hart heeft is het Noorse hifimerk Electrocompaniet. Deze langst bestaande hififabrikant van Noorwegen is vooral bekend om de hoogwaardige en robuust ogende hificomponenten uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90 van de vorige eeuw. Ultimo 2024 ontvang ik de ECI 6 DX MKII versterker en deze maakt wederom een robuuste, gewichtige indruk op me. Is het enkel uiterlijke schijn, of heb ik hier iets heel speciaals onder mijn vingers?

Primare PRE35 Prisma, A35.2 en CD35 – Pakkende hifi in Scandinavische vormgeving

Denemarken is altijd al een bakermat geweest van toonaangevend designtalent. Denk maar eens aan Peter Bang en Sfen Olufsen. Of aan Jacob Jensen. Namen die hifiliefhebbers allemaal kennen van de vaak iconische en legendarische Bang en Olufsen-ontwerpen. Maar in de tachtiger jaren dook ook een andere getalenteerde vormgever op: de Deen Bo Christiansen. Gefrustreerd door de matige geluidskwaliteit van veel toenmalige hificomponenten, in combinatie met in zijn ogen slechte vormgeving en – mede daardoor – vaak weinig gebruikersgemak, besloot hij om zelf een hifimerk te ontwikkelen, dat wel aan al zijn eisen voldeed. Zo stelde hij een team van designers samen en trok ook de getalenteerde ingenieur Bent Nielsen aan. En zie daar: Primare Systems AB was geboren. Inmiddels is de firma al weer ruim veertig jaar gevestigd in Zweden. En wat ze produceren is heel mooi. Na deze review snap ik wel dat Primare bezig is met een opmars.

Panasonic TV-55Z85A (Z85A-serie) oled tv – Solide beeldprestaties

Panasonic laat in de nieuwe line-up het eigen My Home Screen smart tv-systeem achter, en schakelt volledig over naar Amazon Fire TV. De TV-55Z85A gebruikt daarnaast ook nog eens een nieuwe chipset, dus er is flink wat veranderd. Niet alles is op de schop gegaan, veel van de bekende en goede Panasonic-kwaliteiten zijn gebleven. We testen wat al dat nieuws brengt.

THE DEALER: 60 jaar Overgaauw HiFi – “Wij zíj́n onze winkel”

Met deze krachtige oneliner geeft Silvia Overgaauw meteen haar persoonlijke bevlogen statement af. Wat mijzelf betreft ben ik na drie jaar afwezigheid opnieuw te gast bij deze heerlijk nuchtere winkel. Een detaillist die is gelegen in een stad met misschien wel de hoogste hifi winkeldichtheid van Nederland. Toch gaat dit jubileumverhaal vooral over geloven in eigen kracht en het oprecht en vakkundig voorlichten van consumenten op het gebied van beeld en geluid. Maar er is sinds mijn laatste bezoek nog meer veranderd en dat is de terugkeer op de winkelvloer van Silvia zelf. Haar man Johan is al 35 jaar samen met het team het gezicht van Overgaauw HiFi. En hoewel ik tijdens mijn vorige bezoek haar naam en van haar zus verschillende keren heb horen vallen, was ze op dat moment nog niet dagelijks in de winkel te vinden. Maar inmiddels wel en hoe!

INTERVIEW: Bongeziwe Mabandla – Muziek uit Zuid-Afrika

Bongeziwe Mabandla is een Zuid-Afrikaanse singer-songwriter, geboren in 1988 in Tsolo in de Mhlontlo gemeenschap in het OR Tambo District van de Eastern Cape provincie van Zuid-Afrika. Op school zong hij in een koor en muziek was een onderdeel van zijn schooljaren en thuissituatie. Tijd om kennis te maken met deze bevlogen en inmiddels beroemde muzikant.



REVIEWS: Muziektips Ruud Jonker en Theo Wubbolts – Diverse (sa)cd/lp-recensies

COLUMN: Sound Culture Project

