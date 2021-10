Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro officieel: vijf jaar updates en Tensor-chipset

Beide Pixel 6-telefoons delen een aantal specificaties, maar het Pro-model doet daar in sommige gevallen nog een schepje bovenop. Ten eerste draaien beide smartphones op Google’s eigen mobiele chipset met de naam Tensor. De chip geeft tevens toegang tot Google’s machine learning en AI-mogelijkheden. De Tensor-chip heeft ook een ander voordeel. Google is nu niet langer afhankelijk van Qualcomm of andere fabrikanten en zo kan het langer ondersteuning blijven geven. En dat blijkt ook zo te zijn. Je krijgt bij de Pixel 6 en Pixel 6 Pro maar liefst vijf jaar lang ondersteuning. Dat wil zeggen vier grote Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates. De smartphones lanceren met Android 12 en dus kan je zelfs Android 16 nog verwachten op deze toestellen.

Beide toestellen zijn uitgerust met Corning Gorilla Glass Victus voor extra stevigheid. Onder het scherm vinden we een vingerafdruksensor. Voorop vinden we een selfiecamera van twaalf megapixel die ook in 4k kan opnemen. Verder beschikken beide toestellen over 5g-ondersteuning en stereo speakers. Dankzij ip68 hoef je niet bang te zijn voor regen, zand of stof.

Google Pixel 6

De Google Pixel 6 heeft een plat amoled-scherm van 6,4-inch met een resolutie van 2.340 bij 1.080 pixels en een verversingssnelheid van 90 Hz. Het toestel is straks verkrijgbaar met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Aan boord vinden we een hoofdcamera van 50 megapixel en een ultra-groothoekcamera van twaalf megapixel. De batterij heeft een capaciteit van 4.600 mAh en kan met 30W fast charging opgeladen worden. Draadloos opladen kan met 21W.

Google Pixel 6 Pro

De Google Pixel 6 Pro heeft een curved amoled-scherm van 6,7-inch met een resolutie van 3.120 bij 1.440 pixels. Het scherm heeft daarnaast een verversingssnelheid van 120Hz. Het Pro-model heeft dezelfde camera’s als het reguliere model, maar gooit er nog een extra telephoto camera tegenaan van 48-megapixel met OIS, PDAF en 4x optische zoom. Het Pro-model komt met 12 GB werkgeheugen en met 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. Dit model beschikt over een batterij met een capaciteit van 5.000 mAh en kun je met 30W fast charging opladen. Ook dit model kan je draadloos opladen.

Prijs en beschikbaarheid

Beide toestellen zijn per direct verkrijgbaar. Helaas behoort Nederland niet tot de landen waar beide toestellen officieel zullen verschijnen. Je zult dus een ritje naar Duitsland moeten overwegen of kiezen voor grijze import. Verschillende bekende webwinkels in Nederland zullen de Google Pixel 6-serie gaan aanbieden is de verwachting. De Google Pixel 6 in Europa kost 649 euro. De Google Pixel 6 Pro gaat 899 euro kosten voor 128 GB opslaggeheugen en 999 euro voor de variant met 256 GB.