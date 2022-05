Sony lanceert Xperia 1 IV: optische zoomlens en 4K 120 fps in slow motion

Foto's en video's

De Sony Xperia 1 IV is het eerste toestel met een echte optische telefotozoomlens (85-125mm). Daarnaast vinden we een ultrabrede lens van 16 mm en een brede 24 mm-lens aan boord. Alle lenzen beschikken over een 12 MP Exmor RS for mobile-beeldsensor met 120 fps. De nieuwe smartphone kan met iedere lens opnames maken in 4K 120 fps voor video’s met 5x slow motion en Real-time Eye Autofocus en Real-time tracking voor foto’s. De 3D iToF-sensor en kunstmatige intelligentie helpen bij diepte en objectherkenning. De ZEISS-optica en ZEISS T-coating moeten ook bijdragen aan nauwkeurige rendering en contrast door reflecties zoveel mogelijk te verminderen.

Het toestel beschikt wederom over Photography Pro en Videography Pro en neemt technologie over van de Sony Alpha-spiegelreflexcamera’s waarbij consumenten wederom alle instellingen tot in de puntjes kunnen wijzigen. Aan de voorkant vinden we tevens een selfiecamera van 12 megapixel met een grotere beeldsensor dan in de vorige generaties. Zo kun je ook selfies in 4K HDR maken.