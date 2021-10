Wie dacht dat de Sony Xperia 1 III het toptoestel van Sony was, die heeft het mis. Sony gaat er namelijk flink overheen met de Sony Xperia Pro-I. Dat komt met name door het camerasysteem, want het toestel is verder grotendeels identiek aan de dit jaar eerder verschenen Xperia 1 III. Het toestel is uitgerust met een 4k hdr oled-scherm van 6,5-inch met een verversingssnelheid van 120 Hz, een Snapdragon 888, 12 GB werkgeheugen en 512 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.500 mAh. Waar het bij dit toestel om gaat zijn de camera’s.

Zo beschikt de Sony Xperia Pro-I over dezelfde grote beeldsensor van 1.0-inch als de Sony RX100 VII compactcamera. Deze Exmor RS-sensor heeft een pixelafstand van 2,4 µm. Dit moet zorgen voor uitstekende prestaties bij weinig licht. Je hebt RAW 12-bits voor een perfect dynamisch bereik en een dubbel diafragma van f/2.0 en f/4.0 tot je beschikking. De BIONZ X for mobile beeldprocessor en een front-end LSI moeten zorgen voor razendsnelle prestaties en een verbeterde beeldkwaliteit.

Het toestel beschikt verder over drie lenzen met ZEISS T antireflectiecoating en een 3D iToF-sensor. Zo is er een nieuw ontwikkelde 24mm-lens, een 16mm-lens en een 50mm-lens. Je kunt snel bewegende beelden razendsnel focussen met 315 fasedetectie-AF-punten en tot 20 beeldjes per seconde produceren. Verder beschikt dit toestel over alle mogelijkheden van de Sony Xperia 1 III met realtime eye-af, object-tracking en de camera-apps die gebaseerd zijn op de technologie van de Sony Alpha-camera’s. Video’s kan je opnemen in maximaal 4k met 120 fps. Je kunt dit toestel ook inzetten als monitorscherm voor je Sony Alpha-camera.

Prijs en beschikbaarheid

De prijs en de beschikbaarheid van het toestel zijn nog niet bekend.