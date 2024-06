Review: Sigma Acoustics Ouverture 20th Anniversary luidsprekers

Geen boemend laag meer

“We kennen het allemaal wel. Je plaatst een grote of kleinere luidspreker in een bepaalde ruimte en hoe je ook schuift, het laag vormt niet of maar lastig één geheel met de rest van het spectrum. Ik vond het op een gegeven moment zo irritant en frustrerend dat het een persoonlijke queeste was geworden. Ja, sommige ontwerpers komen met een gesloten kast aanzetten. Dan heb je inderdaad minder deze problemen, maar laagenergie opsluiten in een kast is nooit een goed idee. Want hoe meer dynamiek muziek bevat en hoe luider je speelt, hoe meer de opgesloten luchtkolom aan de achterzijde tegen vooral de basunit(s) terug gaat duwen! Je krijgt dan letterlijk een limiter die de dynamische contrasten willekeurig terug zal brengen. Ook verlies je expressie en wordt alles meer gladgestreken. Het zijn zaken die je liefst niet wilt en doordat ook het rendement bij een gesloten kast lager is, heb je meer versterkervermogen nodig en dus zwaardere, en automatisch meer complexe versterkers. Hoewel onze keuze is sinds jaar en dag op een goed ontworpen basreflexafstemming is gevallen, wilden we ook de geneugten van een meer eenvoudige plaatsing van de speakers en een maximaal natuurlijke integratie van het laag bewerkstelligen. Onze oplossing was en is nog steeds om de kast zo te vormen, dat er sprake is van een gecontroleerde laagcompressie. Anders gezegd beïnvloeden we de luchtstroom aan de achterzijde van de luidsprekerunit in de kast dusdanig, dat we ook de intensiteit en snelheid ervan kunnen bepalen. Dit bleek een enorm effect op het probleem van ‘laagopeenhoping’ in huiskamers en luisterruimtes te hebben. Daardoor is buiten een betere definitie en kwaliteit, ook een aanzienlijk betere plaatsingsvrijheid van de luidsprekers ontstaan.”