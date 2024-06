Yale lanceert NFC-tag met de naam Yale Dot

De Yale Dot is een NFC-tag dat goed kan samenwerken met de slimme sloten, slimme openers of het slimme kastslot van Yale. Je tikt met je smartphone op de accesspore en je kunt ontgrendelen en vergrendelen. Je kan een slim apparaat van Yale met maximaal vijf Yale Dots koppelen. Het accessoire kun je vervolgens overal plaatsen in de woning en werkt zolang het in contact is met je wifi-netwerk (of bluetooth).

Eigenaren kunnen via deze accessoire ook makkelijk toegang verlenen aan vertrouwde bezoekers. Dit kan je instellen via de Yale Home-app. Ook voor beheerders van huurwoningen is een Yale Dot een uitkomst volgens de fabrikant, want je kan simpelweg het accessoire bij de voordeur plaatsen en vertrouwde bezoekers en gasten de deur laten ontgrendelen en vergrendelen zonder gedoe met sleutels. Via de Yale Home-app kan je volgens de fabrikant eenvoudig mensen toegang geven of juist de toegang weer intrekken zodra het verblijf is afgelopen.

Prijs en beschikbaarheid

De Yale Dot is per direct verkrijgbaar in een set van drie stuks via onder andere de website van Yale. De adviesprijs is 29 euro voor de set van drie stuks en je kan kiezen uit een zwarte of zilveren variant. Koop je het nieuwe Yale Linus L2-slot, dan is er een Yale Dot inbegrepen. Bij FWD hebben we dit nieuwe slimme slot onlangs getest en het kreeg niet voor niets een FWD Excellent Award.