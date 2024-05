SwitchBot kondigt afstandsbediening voor smarthomeapparaten en televisies aan

Het is al jaren vrij stil op het gebied van universele afstandsbedieningen. Sinds Logitech de ontwikkeling en verkoop van de populaire Harmony-lijn stopgezet heeft is er niet echt een fabrikant die het aandurft om echte, slimme universele afstandsbedieningen op de markt te brengen. Tot nu, want SwitchBot belooft binnenkort een universele remote op de markt te brengen.

SwitchBot zegt in 2024 met een afstandsbediening te komen waarmee slimme apparaten zoals airconditioners, lampen, stopcontacten, televisies, gordijnen, streamers en andere apparaten bediend kunnen worden. De remote biedt ondersteuning voor Matter en kan infraroodsignalen naar bijvoorbeeld televisies versturen. De remote kan deze ir-signalen ook leren of je kunt gebruikmaken van een grote ir-database waarin bijna 100.000 producten staan.

De afstandsbediening beschikt over fysieke volume- en pijlknoppen, en een scrollwiel. Bovenaan de remote is een display geplaatst met daaronder vier fysieke knoppen. Daarmee kun je via de SwitchBot-app zelf nieuwe sneltoetsen programmeren. SwitchBot geeft aan dat het product voorlopig alleen in de VS, de UK en Canada uitgebracht wordt voor omgerekend zo’n 60 euro. Of en wanneer de remote naar Nederland en België komt is nog onduidelijk.

Daarnaast laat Switchbot weten nieuwe camera’s en een waterlekdetector uit te gaan brengen. De camera’s zijn de Pan/Tilt Cam en de Outdoor Spotlight Cam met respectievelijk een 3K- en een 2K-resolutie en een prijs van 80 euro en 110 euro. De waterlekdetector werkt middels wifi en bluetooth, moet in juni op de markt verschijnen voor ruim 20 euro.