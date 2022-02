Samsung Galaxy S22

De Samsung Galaxy S22 beschikt over de eerste 4nm-processor op een Galaxy-smartphone. Zoals gebruikelijk moeten we daar rond de lancering bij Samsung altijd naar raden, maar waarschijnlijk gaat het om de Exynos 2200. Het toestel heeft 8 GB werkgeheugen en 128GB of 256 GB opslaggeheugen. Aan boord vinden we een Dynamic Amoled 2x Display van 6,1-inch met een FHD+-resolutie en een verversingssnelheid dat zich automatisch aanpast tot 120Hz. Het toestel is daarmee net een fractie kleiner dan vorig jaar. De batterij heeft een capaciteit van 3.700 mAh, wat dus een stapje terug is ten opzichte van de vorige generatie. Opladen kan met 25W bedraad en 15W draadloos.

De Samsung Galaxy S22 is voorzien van vier camera’s. Voorop vinden we een selfiecamera van 10 megapixel (f/2.2, FOV 80˚). Achterop hebben we de hoofdcamera van 50 megapixel (Dual Pixel AF, OIS, F1.8, FOV 85˚), een ultra-groothoekcamera van 12 megapixel (F2.2, FOV 120˚) en een telephoto camera van 10 megapixel (3x Optical Zoom, OIS, F2.4, FOV 36˚). Ten opzichte van vorig jaar heeft de hoofdcamera een 23 procent grotere sensor. Hierdoor komt er meer licht binnen, wat details beter moet kunnen vastleggen. Ook in het donker, waar de smartphone dus stappen vooruit moet zetten middels Nightography. AI Stereo Depth zorgt voor de perfecte portretfoto en de verbeterde AI-technologie moet verder helpen om je foto’s beter te maken. Auto Framing bijvoorbeeld past automatisch de focus aan bij het filmen, zodat je tot 10 mensen scherp in beeld kunt krijgen. VDIS-technologie minimaliseert trillingen.

De Samsung Galaxy S22 draait op Android 12 met Samsung’s One UI 4.1-softwareschil. Uiteraard is het toestel ook geschikt voor 5g, nfc en wifi 6 en zijn ze waterbestendig en voorzien van een ip68-certificaat.