Xiaomi presenteert 12S series in samenwerking met Leica

De Xiaomi 12S series zijn de eerste drie toestellen die de Chinese fabrikant maakt in samenwerking met Leica, de Duitse specialist in optische apparatuur. Eerder al werkte Leica diverse jaren samen met Huawei. Nu deze samenwerking voorbij is gaat men samenwerken met Xiaomi en deze drie toestellen zijn het eerste resultaat van de nieuwe samenwerking. Volgens Xiaomi zijn de beeldsystemen van deze smartphones ontworpen door Leica, zoals de Summicron-lenzen en de Leica-beeldprofielen. En dat er aandacht is gegeven aan de camera’s zie je aan de achterkant van de Xiaomi 12S Ultra, want er zit een enorme cameramodule op het toestel met een hoofdcamera met 1″-camerasensor (Sony IMX989). De 12S en 12S Pro missen deze 1″-camerasensor (Sony IMX707) en lijken sterker op de reguliere Xiaomi 12-serie.

Ook buiten de camera om lijkt het om sterke vlaggenschepen te gaan met een Snapdragon 8 Gen 1 aan boord van deze smartphoneserie. De 12S Ultra en 12S Pro beschikken over een amoled-scherm van 6,73-inch. Het reguliere Xiaomi 12S-model is met een amoled-scherm van 6,28-inch iets kleiner. De 12S Pro kan het snelste opladen met 120W bedraad en 50W draadloos. De 12S en 12S Ultra met 67W bedraad en 50W draadloos.

Xiaomi 12S series – Prijs en beschikbaarheid

Prijzen en beschikbaarheid voor de Xiaomi 12S series zijn op dit moment nog niet bekend. De serie komt eerst naar China toe. Verdere beschikbaarheid zal op een later moment bekendgemaakt worden, maar Xiaomi kennende zal dat niet al te lang duren voordat we meer weten.