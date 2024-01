ViaPlay-account delen met live-sportwedstrijden niet meer mogelijk

Nadat we vorige week al konden melden dat het lineaire kanaal ViaPlay Xtra stopt bij je provider (kanaal 200 bij Ziggo, 225 bij KPN), hebben we vandaag nieuws over het delen van het account van ViaPlay. De streamingdienst laat weten dat je per 26 februari 2024 geen live-sportevenementen meer kunt kijken vanaf verschillende IP-adressen.

Het bedrijf heeft klanten geïnformeerd per e-mail. Je kunt nog altijd livesport kijken op twee apparaten, maar deze moeten wel verbonden zijn met hetzelfde IP-adres. Je kunt wel twee verschillende sportevenementen tegelijk streamen naar twee verschillende IP-adressen, zodat in het ene huis Formule 1 gekeken kan worden en in het andere huis voetbal. In twee huizen tegelijk naar Formule 1 kijken is niet mogelijk.

Oplossing via ViaPlay en F1 TV Pro

Er is echter wel een mogelijkheid bijgekomen die een oplossing kan bieden, in ieder geval voor de Formule 1-kijker. Wanneer je een abonnement afsluit bij ViaPlay krijg je namelijk ook F1 TV Pro bij je abonnement. En als het ene huis via de ViaPlay-app kijkt en het andere huis via de F1 TV Pro-app, dan kan je in ieder geval in twee huishoudens kijken. Volgens ViaPlay blijft dit mogelijk met hetzelfde abonnement. Samen darts, voetbal of een ander live-sportevenement kijken op twee IP-adressen kan helaas niet meer. Voor films en series geldt de beperking overigens niet.

F1 TV Pro gooit de prijs overigens ook flink omhoog. Van 65 euro naar 95 euro voor een jaarabonnement.