Audio-Technica lanceert de ATH-S300BT draadloze koptelefoon

Audio-Technica viert het 60-jarig bestaan met de lancering van een nieuwe draadloze bluetooth-koptelefoon. De ATH-S300BT kan tot 90 uur draadloos muziek afspelen zonder opladen. Laad je even drie minuten op via de usb-c-aansluiting? Dan kan je weer 2,5 uur vooruit. Actieve ruisonderdrukking (ANC) laat luisteraars in alle stilte muziek luisteren, terwijl er ook een transparantiemodus aanwezig is om omgevingsgeluid juist binnen te laten.

De ATH-S300BT is uitgerust met 40mm drivers en levert volgens de fabrikant sterke audioprestaties van hifi-kwaliteit over heel het frequentiebereik. Naast een gedetailleerde geluidsweergave biedt de koptelefoon ook een lage latentiemodus waar geluidsvertraging wordt geminimaliseerd die optreedt bij het bekijken van video’s of tijdens het gamen. Multipoint Pairing moet een vlotte overgang tussen verschillende geluidsbronnen garanderen. Zo kan je twee apparaten tegelijk met de koptelefoon verbinden. Wie toch liever een bekabelde verbinding verkiest kan de meegeleverde kabel van 1.2 meter gebruiken. Deze is voorzien van een inline microfoon en bedieningsknoppen. De koptelefoon zelfs is uitgerust met touch-bedieningsknoppen op de oorschelp en een ingebouwde microfoon. Ook werkt de koptelefoon met Google Asisstant en Siri. De koptelefoon is voorzien van een neutraal kleurenpalet en een ergonomische pasvorm. De ergonomisch ontworpen oorkussens voelen volgens Audio-Technica samen met de compacte, opklapbare oorschelpen even licht en comfortabel aan als je favoriete kasjmieren sweater.

Audio-Technica ATH-S300BT – Prijs en beschikbaarheid

De Audio-Technica ATH-S300BT is per direct verkrijgbaar voor 119 euro.

Lees meer over Audio-Technica.