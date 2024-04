‘Formule 1 blijft tot en met 2029 bij Viaplay’

De uitzendrechten voor de Formule 1 zijn opnieuw vastgesteld. Meerdere bedrijven deden mee, waaronder Viaplay en Ziggo. Ondanks dat Ziggo een hoger bod heeft uitgebracht, heeft de Formule 1 toch voor Viaplay gekozen. De afgelopen jaren is Viaplay voor de Formule 1 een goede partner gebleken en, ondanks het lagere bod, willen ze daar voor de komende vijf jaar, tot 2029, gewoon mee doorgaan.

We moeten wellicht nog even een slag om de arm houden, want officieel hebben Viaplay en Ziggo nog niet gereageerd. De NOS meldt het nieuws op basis van ingewijden. Viaplay zou tot 45 miljoen euro per jaar moeten betalen om Formule 1 uit te mogen zenden. De afgelopen jaren was 30 miljoen euro nog genoeg. Ondanks de financiële problemen bij de Scandinavische streamingdienst, het ontslaan van een heleboel werknemers, het afstoten van landen waar men actief is en het bezuinigen op eigen producties heeft het bedrijf blijkbaar toch een manier gevonden om de rechten binnen te slepen van de Formule 1. Naast de Formule 1 heeft Viaplay ook de rechten op het Duitse en Engelse voetbal en kun je ook PDC Darts volgen.

Bittere pil voor Ziggo

Voor Ziggo is het ongetwijfeld een bittere pil, want men wilde Olav Mol en Jack Plooij weer inzetten om verslag te doen van al het racegeweld op de wereld. Dat gaat nu dus niet meer door.