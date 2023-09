Vanaf 2024 ook F1 TV Pro bij Viaplay-abonnement

Het lijkt op het eerste gezicht een wat vreemde samenwerking. Viaplay en F1 TV Pro concurreren in Nederland met elkaar op het gebied van de Formule 1. Beide streamingdiensten zenden het namelijk uit. Vanaf 2024 krijg je als Viaplay-abonnee echter ook toegang tot F1 TV Pro. Het nieuws is vandaag bekendgemaakt door de Viaplay Group.

ViaPlay noemt het een ‘strategic partnership’ in Nederland. Viaplay-klanten krijgen met hun Viaplay-abonnement ook toegang tot de volledige streamingdienst F1 TV Pro. Je kunt als abonnee dan dus kiezen waar je de Formule 1 gaat kijken. Viaplay blijft doorgaan met de eigen producties met Nederlands commentaar, de Nederlandse verslaggeving vanuit de studio en met exclusieve documentaires over Max Verstappen. Op F1 TV Pro kun je ook de race kijken, waaronder met buitenlands commentaar en de mogelijkheid om andere camerastandpunten te kiezen.

F1 TV Pro blijft ook los beschikbaar

Ondertussen blijft F1 TV Pro ook gewoon beschikbaar als losse abonnementsdienst. Gaat het je enkel om de Formule 1? Dan kun je ook een goedkoper abonnement nemen op F1 TV Pro. Ook dan heb je toegang tot het Nederlandse commentaar van de Viaplay-commentatoren. Wil je ook andere sporten, films en series kijken? Dan kun je Viaplay nemen. Een abonnement op beide diensten hoeft vanaf 2024 in ieder geval niet meer. Of dit iets gaat doen met de abonnementsprijs voor 2024 is op dit moment nog niet bekend.