Viaplay stopt met jaarabonnementen, zo laat de streamingdienst weten aan Streamwijzer. Een jaarabonnement is relatief veel goedkoper dan een maandabonnement, maar bestaande abonnees kunnen na afloop van een jaarabonnement alleen nog verder met een maandabonnement. Nieuwe abonnees kunnen per direct helemaal geen goedkoper jaarabonnement meer afnemen.

Een jaarabonnement gaf je voorheen een korting van 12,5 procent in vergelijking met twaalf keer een maandabonnement. Die mogelijkheid vervalt volledig en dus ben je wederom duurder uit bij Viaplay. Het bedrijf zegt zelf dat ze zo goed mogelijk aan de behoeften van de klanten willen voldoen waardoor ze aanbiedingen en pakketten van tijd tot tijd moeten veranderen. Zoals al bekend gaat het de laatste tijd niet goed met Viaplay en een nieuwe prijsverhoging lijkt dan ook alweer op komst.

Prijsverhoging mogelijk op komst

De verwachting is verder dat er wederom een prijsverhoging op komst is. Wanneer je nu via een externe partij een maandabonnement afsluit, zoals via Apple, dan moet je al 17,99 euro per maand betalen in plaats van de huidige 15,99 euro per maand. De verwachting is dat dit straks ook via andere partijen en via de streamingdienst zelf de nieuwe prijs zal zijn. Viaplay was hiermee al de duurste streamingdienst van ons land, maar zal naar alle waarschijnlijkheid straks nog duurder zijn. Een alternatief om Formule 1 te kijken bij Viaplay is F1 TV Pro.