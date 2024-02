Viaplay is nu officieel de duurste streamingdienst van Nederland

Het zat er al een tijdje aan te komen door de financiële situatie van de streamingdienst, maar nu is het moment daar. Viaplay gooit de prijzen omhoog. De nieuwe prijs is 17,99 euro per maand en dat is wederom een prijsverhoging van twee euro. De nieuwe prijs gaat in op 22 mei, zo laat de dienst weten per e-mail aan de eigen klanten. Daarmee staat de Scandinavische streamingdienst nu op eenzame hoogte in Nederland qua prijs, zelfs nog duurder dan het 4K-abonnement bij Netflix. De prijsverhoging zat er al aan te komen, zo lieten we eerder weten. Landen als Zweden en Denemarken kregen eerder al een prijsverhoging en daar is het zelfs nog veel erger dan bij ons.

Jaarabonnement nu de beste optie

Wat nu als je nog geen abonnement hebt, maar wel Formule 1 wil kijken? Het jaarabonnement lijkt voorlopig hetzelfde te blijven. Daarmee betaal je omgerekend 12,79 euro per maand. Het is een tijdelijke aanbieding tot 11 maart, dus wees er wel snel bij. Je zit er dan wel een jaar aan vast, maar het scheelt behoorlijk veel in de portemonnee.

Twijfel je tussen Viaplay of F1 TV Pro om het nieuwe Formule 1-seizoen te bekijken? F1 TV Pro is in de basis goedkoper, maar bij Viaplay kun je het abonnement delen met een ander huishouden. Je krijgt namelijk gratis F1 TV Pro bij een abonnement op Viaplay, zodat het ene huishouden via Viaplay en het andere via F1 TV Pro kan kijken. Daarmee kan je de prijs ook met elkaar delen en is dit de goedkoopste optie voor het nieuwe seizoen. Lees ook Viaplay of F1 TV Pro: welke moet je in 2024 kiezen om Formule 1 te kijken?