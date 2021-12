Nieuwe verslaggevers en pitreporter

Dit keer dus geen Olav Mol die het commentaar bij de races zal verzorgen, maar het duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Beide heren zullen op locatie aanwezig zijn. Doen deze namen geen belletje rinkelen? Waarschijnlijk ken je de stem van Nelson Valkenburg maar al te goed. Nelson ken je van Eurosport waar hij het commentaar deed bij de 24 uur van Le Mans, Formule E, Formule 3 en de Dakar. De ouders van Nelson zijn eigenaar van Geva Racing, waar coureurs als Tom Coronel, Jeroen Bleekemolen en zelfs de teambaas van McLaren Zak Brown heeft gereden. Ook de tweede commentator Melroy Heemskerk was coureur bij Geva Racing en reed als coureur in de Porsche Cup, FIA GT-klasse en in langeafstandsraces. Hij schoof regelmatig aan op Eurosport om het co-commentaar te leveren en beide heren hebben dan ook ruime ervaring als commentator in de racewereld, zo laat Topgear weten.

Viaplay komt met Stéphane Kox als nieuwe verslaggever in de paddock. Zij neemt het stokje over van pitreporter Jack Plooij. Stéphane is geen onbekende in de racewereld. Haar vader is Peter Kox, een bekende Nederlandse autocoureur, en ook zelf is ze regelmatig actief op het circuit. Zo doet ze met haar vader mee met de Asian Le Mans Series 2022 in een Porsche 911 GT3 en rijdt ze in een Toyota Supra in de DTM Trophy. Daarnaast gaan we enkele internationale grootheden in het racen zien tijdens de Formule 1-uitzendingen. Voormalig teamgenoten bij McLaren Mika Hakkinen en David Coulthard gaan als internationale experts verslag doen voor Viaplay, samen met Tom Kristensen die negen keer de 24 uur van Le Mans heeft gewonnen.