Officieel: Streamingdienst SkyShowTime lanceert 25 oktober in Nederland

SkyShowTime lanceerde gisteren in de eerste Europese landen. Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden kregen de eer. De streamingdienst maakte meteen gebruik van de gelegenheid om de releasedatum voor Nederland bekend te maken. Op 25 oktober lanceert de streamingdienst in Nederland. België staat voorlopig niet op de lijst. Daar zal de streamingdienst de komende tijd zeker nog niet te zien zijn.

Levenslang 50 procent korting op SkyShowTime?

SkyShowTime is een samenwerking tussen Comcast en Paramount Global en brengt films en series van onder andere Universal Pictures, Dreamworks, Sky Studios, Peacock, Paramount+, Showtime, Paramount Pictures en Nickelodeon. In Finland lanceerde de streamingdienst gisteren voor 6,99 euro per maand. Wanneer je echter een abonnement voor 1 november afsluit krijg je levenslang 50 procent korting. Het is nog niet zeker of deze actie ook naar Nederland komt, maar het zou een vergelijkbare actie zijn toen HBO Max hier lanceerde. Ook daar kreeg je levenslang 50 procent korting, alhoewel nog niet duidelijk is wat daar mee gaat gebeuren nu HBO Max en Discovery+ samen één streamingdienst gaan vormen.

Terug naar SkyShowTime. Een prijs voor Nederland is op dit moment nog niet bekend, maar zal ongeveer vergelijkbaar zijn met Finland. Het aanbod lijkt tot dusverre prima in orde met bioscoopfilms als Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru en Top Gun: Maverick en series als Halo, Yellowstone en Star Trek: Strange New Worlds.