Streamingdienst SkyShowTime start eindelijk met 4K-abonnement

SkyShowTime was ooit de grote belofte in streamingdienstland. Er vallen zoveel goede studio’s onder het merk, dat moest wel goed zijn toch? Helaas bleek de praktijk anders uit te wijzen en wordt er slechts een fractie van het mogelijke aanbod weergegeven. Daarnaast valt de kwaliteit erg tegen. Geen 4k-resolutie en qua geluid moet je het vrijwel altijd met stereogeluid doen. Dat gaat nu eindelijk veranderen met de introductie van het nieuwe Premium-abonnement met 4K-resolutie. Vanaf 29 oktober gaat de nieuwe abonnementsvorm van start.

De streamingdienst zelf spreekt over ‘geselecteerde titels’ die straks in 4K beschikbaar zijn. Denk hierbij onder andere aan Yellowstone, Tulsa King en Star Trek: Strange New Worlds. Laten we hopen dat het hier niet bij blijft en dat er meerdere titels toegevoegd worden. Over een upgrade van het geluid wordt helaas niet gesproken, dus of je straks van Dolby Atmos kan genieten is nog onduidelijk.

Drie abonnementen beschikbaar

Uiteraard zorgt een 4K-abonnement er ook voor dat de prijs weer enkele euro’s omhoog gaat. Vanaf 29 oktober zijn er drie abonnementsvormen beschikbaar.

Standaard met reclame: 5,99 euro

Standaard: 8,99 euro

Premium: 11,99 euro

Standaard en standaard met reclame zijn identiek met maximaal een Full HD-resolutie, maar bij de goedkopere versie heb je dus ook reclame. Het nieuwe Premium-abonnement is het enige abonnement met 4K-resolutie. Goed nieuws dus om straks Yellowstone eindelijk in een betere kwaliteit te kunnen bekijken. Slecht nieuws is er overigens ook. Heb je gebruikgemaakt van de levenslang 50 procent korting? Bij een upgrade naar het Premium-abonnement vervalt die korting.

