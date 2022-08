HBO Max en Discovery+ gaan vanaf volgend jaar samen verder

Het nieuws komt niet helemaal als een verrassing. Al in het begin van het jaar waren er geruchten dat HBO Max en Discovery+ waarschijnlijk tot een enkele streamingdienst worden samengevoegd. Inmiddels is bekend geworden dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren. Warner Bros. Discovery gaat vanaf volgend jaar de beide streamingdiensten samenvoegen in één app in de Verenigde Staten. Europa moet nog even wachten, daar gaat het samenvoegen pas in 2024 gebeuren. Tot die tijd kun je dus gewoon beide streamingdiensten apart blijven gebruiken.

HBO Max

HBO Max is pas dit jaar in Nederland gelanceerd. Je kijkt hier series als Game of Thrones, Westworld, Band of Brothers en Sex and the City of naar Max Originals zoals The Flight Attendant of de reboot van Gossip Girl. Daarnaast neemt Warner Bros een belangrijke plek in op de streamingdienst en kijk je films van Warner Bros al na 45 dagen na de bioscooprelease gewoon thuis in je woonkamer.

Discovery+

Discovery+ is ook nog niet zo lang uit in Nederland. Sinds januari kijk je naar entertainment en sport. Eurosport is namelijk ook volop aanwezig op de streamingdienst met de exclusieve rechten van sportevenementen als de Olympische Spelen en de UFC. Daarnaast kijk je naar Discovery Originals, eigen series en content van de streamingdienst.

In 2024 samen één streamingdienst

Eerder werden Warner Media en Discovery Inc samengevoegd tot Warner Bros. Discovery. De noodzaak voor twee verschillende apps voor HBO Max en Discovery+ is dan ook niet meer nodig. Het valt nu onder hetzelfde bedrijf. De samensmelting van beide streamingdiensten gaat in Nederland en België vanaf 2024 van start. Hoe het allemaal precies gaat werken rond die tijd en wat er gaat gebeuren als je nu op beide diensten een abonnement hebt is nog onduidelijk.