Een persbericht van SkyShowTime kondigt de officiële lanceringsdatum en de content line-up aan. De nieuwe streamingdienst gaat op 20 september van start in Scandinavië. In Denemarken, Finland, Noorwegen en Zweden kan men vanaf die datum beginnen te kijken. Nederland is volgens het persbericht in het vierde kwartaal van dit jaar aan de beurt. Ergens tussen oktober en december dus.

SkyShowTime laat je de bioscoopfilms van Paramount Pictures en Universal Pictures zien en wordt de thuisbasis van blockbusters als Top Gun: Maverick, Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru, The Northman, Sing 2, Sonic the Hedgehog 2, The Lost City, Downtown Abbey: A New Era en nog veel meer. Ook voor series wil de streamingdienst je graag richting een abonnement lokken dankzij content van Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios en Peacock. Men heeft alvast een trailer gelanceerd ter viering van de introductie van de nieuwe streamingdienst:

Original Series als Halo, Yellowstone, The Offer, Star Trek: Strange New Worlds, Dexter: New Blood en The First Lady kun je ook gaan bewonderen. De komende maanden moeten er nog veel meer films en series in première gaan op de nieuwe streamingdienst.

Dit gaat SkyShowTime in Finland kosten

Interessant om te zien is de prijs. Men gaat namelijk 6,99 euro betalen in Finland. Het hoeft niet te betekenen dat de prijs hier identiek gaat zijn, maar het lijkt een schappelijke prijs voor de hoeveelheid content van SkyShowTime. Lees ook SkyShowTime: alles wat je moet weten over deze nieuwe streamingdienst.