De nieuwe streamingdienst HBO Max vanaf nu beschikbaar in Nederland

De nieuwe streamingdienst is vandaag, op 8 maart, officieel van start gegaan. Twee weken geleden werden de officiële prijzen bekendgemaakt en werd duidelijk dat het bedrijf twee verschillende abonnementen heeft. Het basic abonnement is de goedkoopste optie voor 5,99 euro per maand. Je kijkt dan in een lagere beeldkwaliteit van 720p, hebt een maximaal aantal downloads van vijf films of series en kan op één apparaat tegelijk streamen. Daarnaast heb je het standaard abonnement voor 7,99 euro per maand. Deze levert de beste beeldkwaliteit (1080p en 4k ultra hd bij geselecteerde titels), een maximaal aantal downloads van 30 films of series en je kunt op drie apparaten tegelijk streamen.

Korting op je abonnement

Dit zijn de normale prijzen om alle content te bekijken. Wanneer je in maart nog een abonnement afsluit krijg je 50 procent korting. Je hoeft dan 2,99 euro voor het basic abonnement en 3,99 euro voor het normale abonnement te betalen. Je krijgt zolang je lid blijft altijd 50 procent korting op de abonnementsprijs. Zeg je dus een keer op en neem je na een tijdje opnieuw een abonnement? Dan ben je de korting kwijt.

Films en series bij HBO Max

Bij HBO Max kijk je series zoals Game of Thrones, Westworld, Sex and the City en Band of Brothers. Ook vinden we op de nieuwe streamingdienst exclusieve Max Originals zoals The Flight Attendant en de reboot van Gossip Girl. Warner Bros neemt ook een belangrijke plek in met films en series. Films van Warner Bros kun je 45 dagen na de bioscooprelease al op de streamingdienst bekijken. Een abonnement afsluiten doe je op de website van HBO Max.