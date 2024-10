Streamingdienst SkyShowTime lanceert ‘halve prijs voor altijd’

De actie is vergelijkbaar met de introductie van HBO Max, waarbij gebruikers voor altijd de helft van de prijs zouden betalen. SkyShowTime komt nu met een vergelijkbare actie. Onlangs introduceerde de streamingdienst nieuwe abonnementsvormen, waaronder het nieuwe Premium-abonnement je geselecteerde content in 4K laat bekijken. Het Premium 4K-abonnement kost 11,99 euro per maand, maar wanneer je nu een abonnement afsluit krijg je levenslang 50 procent korting op de abonnementsprijs. Zo hoef je per maand slechts 5,99 euro per maand te betalen.

Volgens SkyShowTime is het nieuwe Premium-abonnement advertentievrij, krijg je toegang tot 4K UHD-beeldkwaliteit en kun je op meerdere apparaten tegelijk streamen en kun je content downloaden. De actie heet ‘halve prijs voor altijd’ en is vanaf 29 oktober tot en met 9 december af te sluiten. De actie is beschikbaar in een aantal landen, waaronder Nederland. Let op dat je een abonnement direct op de website van de streamingdienst moet afsluiten en niet via Amazon of Apple.

De streamingdienst heeft nu de volgende abonnementen beschikbaar:

Standaard met reclame: 5,99 euro

Standaard: 8,99 euro

Premium: 11,99 euro (5,99 euro bij ‘halve prijs voor altijd’)

De actie ‘halve prijs voor altijd’ geldt enkel op het Premium-abonnement als je kiest voor per maand betalen, waarmee je dus net zo goedkoop uit bent als voor het standaardabonnement met reclame, maar dan met alle voordelen die bij Premium horen. Het telt niet op een jaarabonnement. De actie is beschikbaar voor nieuwe en bestaande klanten die rechtstreeks via de website van SkyShowtime een maandelijks Premium-abonnement afsluiten.