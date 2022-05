SkyShowTime: alles wat je moet weten over deze nieuwe streamingdienst

Eerder al gingen we even kort in op SkyShowTime in het artikel Streamingdiensten: Teveel en steeds duurder, wanneer is het genoeg? Deze nieuwe streamingdienst zal in 2022 gelanceerd worden. Een releasedatum is overigens nog niet bekend, maar als we kijken naar alle grootmachten achter deze streamingdienst, dan is het de hoogste tijd om er eens dieper op in te gaan.

SkyShowTime is een samenwerking van Paramount Global en Comcast Corporation. Onder Paramount Global valt onder andere Paramount Pictures (o.a. Dreamworks), Paramount Media Networks (onder andere MTV, Nickelodeon, Showtime, Comedy Central, Paramount Network, The Movie Channel, VH1 en meer). en de CBS Entertainment Group. Onder Comcast Corporation vallen onder andere Sky, NBC en Universal Studio’s, terwijl het ook een aandeel in Hulu heeft. Daarnaast combineert SkyShowTime ook content van Amerikaanse streamingdiensten Peacock en Paramount+. Twee streamingdiensten in één dus met belachelijk veel studio’s, netwerken en tv-zenders aan boord.