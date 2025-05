Oppo Pad SE is een nieuwe tablet voor entertainment en creativiteit

De nieuwe tablet is ontworpen voor dagelijks gebruik en beschikt over een lcd-scherm van 11-inch met een helderheid tot 500 nits. Een speciale matte en anti-reflecterende coating moet lichtreflectie tot 97 procent verminderen, zodat je onder alle omstandigheden goed zicht op het scherm hebt. De tablet is voorzien van een grote batterij van 9.340 mAh en is volgens Oppo goed voor 11 uur onafgebroken video’s kijken of 80 uur muziek luisteren zonder opladen. Opladen kan met 33W snelladen.

De tablet beschikt over Gemini AI van Google, een gepersonaliseerde kindmodus (waarmee ouders eenvoudig in kunnen stellen welke apps de kinderen mogen gebruiken) en O+ Connect om eenvoudig foto’s, video’s en bestanden met andere apparaten te delen.

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo PAD SE is vanaf nu verkrijgbaar in de kleur Twilight Blue. De adviesprijs bedraagt 269 euro.

